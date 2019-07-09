09/07/2019

ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟

السيسي يعود من النيجر

صحيفة " الأهرام " المصرية لفتت الى وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، عائدا من النيجر، بعد رئاسته أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية، التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا..

وقد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك على هامش رئاسة لقمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية المصغرة الأولى بنيامي في النيجر..

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس جدد عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل، مؤكداً سيادته في هذا الصدد تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين..

كما أشاد الرئيس الكونغولي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، والمساندة الدبلوماسية الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مستعرضاً في هذا الصدد التطورات الخاصة بالمسار السياسي في البلاد..

مصر: تشغيل تجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديد

بدورها، صحيفة " الأخبار " المصرية أشارت الى إستعداد وزارة الطيران المدنى، للتشغيل التجريبى لمطار العاصمة الجديد، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني إن مطار العاصمة سيساهم بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة.

وتابعت المصادر أن مطار العاصمة الإدارية يدعم حركة السياحة والسفر، فضلاً عن تخفيف التكدس التشغيلي لمطار القاهرة الدولى، ومساهمته بشكل كبير في تنمية منطقة السويس والعين السخنة التي تحتوى على الموانئ البحرية وهى (السويس– الأدبية– العين السخنة) التي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار، ومن المخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجستى وصناعى عالمي وتخلق مناخا استثماريا إيجابيًا يخدم الاقتصاد القومي المصري.

وكانت انتهت وزارة الطيران من كافة الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديد لينضم إلى مطار سفنكس الجديد الذى تم افتتاحه رسميا خلال شهر يناير الماضي.

ويأتي ذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.

مصر تخاطب الإنتربول لتعقب قطع أثرية بيعت بمزاد في لندن

من جانبها صحيفة "الجمهورية" المصرية أضاءت على اعلان وزارة الآثار المصرية، فجر الثلاثاء، أنها خاطبت الإنتربول لتعقّب قطع أثرية بيعت في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي دون إظهار سندات ملكيتها.

وقالت الوزارة في بيان إن "اللجنة القومية للآثار المستردّة" أيدت "قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم".

وأضاف البيان أنّه سيتم "إرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقق منها".

وكانت السلطات المصرية انتقدت بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها رأس تمثال مصري أثري صغير للملك توت عنخ آمون، خلال مزاد أُقيم يومي 3 و4 يوليو بدار "كريستيز" للمزادات في العاصمة البريطانية دون تقديم المستندات الخاصة بها للجانب المصري، وذلك رغم اعتراضه على عملية البيع.

وبيعت رأس الملك الفرعوني المصنوعة من الكوارتزيت البني والبالغ ارتفاعها 28,5 سنتيمتراً، بأكثر من 4.7 ملايين جنيه استرليني (5.9 ملايين دولار تقريبا) مساء الخميس في مزاد نظمته "كريستيز"، دون أن يتم الكشف عن اسم المشتري.

ويجسّد رأس تمثال أمون، إله الشمس عند المصريين القدماء، فيما يعد توت عنخ أمون المعروف بلقب الملك الطفل من أشهر الملوك في تاريخ مصر الفرعوني، وقد توفي في العام 1324 قبل الميلاد وهو في التاسعة عشرة من عمره بعدما أمضى تسع سنوات فقط في الحكم..

البرلمان المصري: لن نسمح بالخروج الآمن لاتحاد الكرة

من جهتها ، لفتت صحيفة "المصري اليوم" الى حديث الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، حول خروج مصر من الدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية..

وقال «حسب الله»، «أحمّل مسؤولية فشل منظومة الكرة المصري لاتحاد الكرة، والجمعية العمومية التي اختارتهم»، مضيفاً: «الجماهير كانت ترغب في رؤية روح في الملعب، حتى ولو خرج المنتخب قبل نهائي البطولة».

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب: «الأمر لن يتوقف على استقالة فقط، حيث سيتم التحقيق في مخالفات إدارية ومالية، ولن يتم السماح بالخروج الآمن لأي شخص».

وأكد أن المؤسسات الوطنية لعبت دورا كبيرا في نجاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية، معلقاً: «مجلس اتحاد الكرة كان ضيوف شرف»..



مصر: توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية

بدورها اشارت صحيفة " الوطن" المصرية الى حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لمؤسسة التمويل الدولية.

والمؤسسة لها دور كبير في دعم عدد من المشروعات الكبرى في مصر، مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، مشيدة بحرص المؤسسات الدولية على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وخلق فرص عمل للشباب.

وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال السنة المالية 2017- 2018، التي حققت رقما قياسيا بلغ 1.2 مليار دولار، بما في ذلك صناديق الاستثمار المجمعة من مستثمرين آخرين، والتي كان لها دور كبير في دعم قطاع البنوك والبنية الأساسية والإنشاءات والأعمال الزراعية والصناعات في مصر.

تونس: استبعاد حصول توافق حول حصة البرلمان في المحكمة الدستورية

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، لفتت صحيفة "الشروق" التونسية الى عقد البرلمان هذا الأسبوع جلسة عامة لانتخاب باقي حصته في المحكمة الدستورية. وتفيد الأصداء الأولية بغياب الأمل في توافقات حاسمة مرتقبة.

وكان لاسبوع المنقضي قد تخللته دعوات عديدة وضغط من قبل المجتمع المدني بهدف التسريع في تركيز المحكمة الدستورية خاصة بعد الوعكة الصحية الأخيرة لرئيس الجمهورية والتي فتحت الباب على مصراعيه لجدال سياسي وقانوني بشأن معاينة حالات الشغور المحتملة. وفي هذا السياق لاحظت منظمة بوصلة وجود سوء نية من قبل النواب وعدم احترامهم للتوافقات منذ شهر مارس 2016 والى حدود الايام الأخيرة.

وعلى امتداد مايزيد على 15 جلسة توافقات بين الكتل البرلمانية أمكن للبرلمان انتخاب روضة الورسيغني يوم 14 مارس 2018. وفشل في انتخاب باقي الاعضاء مرات عديدة. وازاء هذه الوضعية تتالت الاقتراحات التشريعية للتسريع بتركيز المحكمة الدستورية، من ذلك أن تقدمت الحكومة بمبادرة تشريعية تهدف الى الحط من الأغلبية المعززة (145 نائبا) الى الاغلبية المطلقة (109 نواب) غير أنها واجهت انتقادات واسعة ومخاوف من وضع اليد على المحكمة الدستورية.

كما اقترح النائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي تعديل القانون الاساسي للمحكمة الدستورية بحذف عبارة ‹›تباعا›› من الفصل 10 منه، بما يمكن كلا من رئاسة الجمهورية والمجلس الاعلى للقضاء من تعيين حصتهما في المحكمة الدستورية، عسى أن يكون ذلك دفعا ايجابيا وإحراجا للبرلمان في سياق التسريع بتركيز المحكمة الدستورية، غير أنّ هذا المقترح بدوره واجه انتقادات بضرب مبدإ التعديل والتوازن الذي وقع اقراره في عملية التدرج عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

تونس: تجميد أموال الأخوين نبيل وغازي القروي

من جانبها صحيفة " الجمهورية " التونسية أشارت إلى تأكيد النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أنه تقرر توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.

كما أفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له الإثنين، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.

يشار الى أن منظمة « أنا يقظ »، كانت تقدمت بشكاية يوم 14 مارس 2014 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنه بعد القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. كما قرر تحجير السفر على المظنون فيهما، وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما..

الجزائر: 12 "ميرا" تحت الرقابة القضائية بعد اتهامهم بالفساد

بدورها صحيفة " الشروق " الجزائرية أشارت الى كشف النائب لعام لدى مجلس قضاء قالمة، السيد جادي عبد الكريم، لـ”الشروق” ، ان 12 رئيس مجلس شعبي بلدي بولاية قالمة، متابعون قضائيا وهو ما يمثل أكثر من ثلث رؤساء البلديات البالغ عددهم 34 رئيس بلدية عبر إقليم الولاية، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية..

وأوضح النائب العام أن أغلب المنتخبين المتابعين قضائيا ارتبطت أسماءهم بملفات فساد، وقضايا تتعلق أساسا باختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، والتزوير والإعفاء غير القانوني من الضرائب والرسوم، وإبرام صفقات مشبوهة عن طريق التراضي، وتسليم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وغير عمومية، فيما تم متابعة أحد رؤساء البلديات بتهمة اختلاس ممتلكات عمومية آلت إليه بحكم وظيفته، فيما تم متابعة آخر بتهمة تندرج ضمن الجريمة الإلكترونية وتتعلق بإدخال بطريقة غير مشروعة لمعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعلومات.

الجزائر: بدوي يستقبل وزير الداخلية الليبي

صحيفة "النهار" الجزائرية أشارت الى استقبال الوزير الأول، نور الدين بدوي، الاثنين، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبي، فتحي باش آغا.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، فإنّ اللقاء حضره وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون.

مضيفا ذات البيان، أنّ اللقاء تناول سبل ترقية علاقات التعاون بين البلدين.

الجزائر: سجن السعيد بركات

صحيفة "الخبر" الجزائرية لفتت الى أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الإثنين، بإيداع السعيد بركات الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد سماعه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.

وهي نفس التهم التي وجهت بالأمس لجمال ولد عباس الذي شغل نفس المنصب وأفضت إلى إيداعه الحبس المؤقت.

وحسب بعض التسريبات فإن المعنيين قاما بتبديد أموال ضخمة في قطاع التضامن.

المغرب يحتج على انضمام "البوليساريو" لـ"منطقة التجارة الحرة"

صحيفة "المغرب اليوم" لفتت إلى تأكيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في نيامي، أنه ليس في انضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ما يمكن تفسيره على أنه "اعتراف بوضع أو واقع أو كيان يشكل تهديدا لوحدته الترابية ووحدته الوطنية"، في إشارة من الوزير لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وقال بوريطة، في تصريح للصحافة عقب اختتام القمة الاستثنائية الـ12 للاتحاد الأفريقي، "إن المغرب انخرط بقوة في مسار إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لكن توقيعه وتصديقه على هذه الاتفاقية لا يحمل ما يمكن تفسيره على أنه إقرار بوضع أو واقع أو كيان لا يعترف ويهدد وحدته الترابية ووحدته الوطنية".

وأضاف أنه، عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين العضوية في منظمة ما والاعتراف بكيانات يمكن أن تكون جزءا من هذه المنظمة لكن المغرب لا يعترف بها".وأشار الوزير إلى أنه في هذا الوضع بوجه خاص فإن "حالة الشذوذ صارخة" للغاية، متسائلا حول كيف يمكن لكيان ليس له أرض أن ينتمي إلى منطقة تجارة حرة؟.

وتابع بوريطة أنه “إذا كان هذا الكيان سيمارس التجارة انطلاقا من تندوف، فإنها ستكون تجارة داخلية في بلد آخر من الاتحاد الأفريقي وهو الجزائر"، متسائلا عن العملة التي سيعتمدها هذا الكيان لإدارة هذه التجارة، والتي إذا ما كان لها أن تتم فلن تكون إلا بالعملة الجزائرية.وأضاف الوزير أنه إذا كان للسلع أن تمر عبر الجمارك فسيكون جمارك الجزائر، لافتا إلى أن هذه هي الحالة "الشاذة" التي حرص المغرب على إثارتها.

وأوضح بوريطة، أن هذا الوضع "شاذ" للغاية لأن حجر الزاوية بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هي المجموعات الاقتصادية الإقليمية.وخلص بوريطة إلى القول "إنه يكفي البحث بين أعضاء الاتحاد الأفريقي عن الكيان الذي لا ينتمي إلى أي مجموعة اقتصادية إقليمية، لإدراك وفهم هذه الحالة الشاذة".

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