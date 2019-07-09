09/07/2019

طائرات الاحتلال تمر بأجواء السعودية.. وكاتس طار فوقها في طريقه الى أبو ظبي

ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس سلك طريقه الى أبو ظبي الاسبوع الماضي في طائرة خاصة حلقت فوق السعودية، وذلك بموافقة المملكة، فيما رفض مكتب الوزير الصهيوني الرد على هذا الامر.

وأشار الموقع إلى أنها ليست المرة الاولى التي تسمح فيها السعودية لطائرات تقلع من الأراضي المحتلة او تهبط فيها، بالمرور في اجوائها، فمنذ آذار الماضي يمر فوق السعودية مسار طائرات شركة الطيران الهندية "آير إينديا" بين "تل ابيب" ودلهي، كما أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين عبرا فوق الأراضي السعودية عندما زارا في تشرين الاول الماضي سلطنة عمان.

موقع "يديعوت" قال إنه في شهر تشرين الاول الماضي قدمت شركة الطيران الفليبينية "فيليبين آيرلاينس" طلبا رسميا للسعودية تطلب فيه موافقة لتحليق طائراتها، المتجهة نحو الأراضي المحتلة، فوق الأراضي السعودية المعنية بتأسيس خط طيران جديد.

وأضاف الموقع أن "اسرائيل" تعمل خلف الكواليس، بمساعدة اميركية، للحصول على مصادقة من السعودية للسماح ايضا لشركة الطيران الاسرائيلية "ألعال" بالتحليق فوق اجواء السعودية، الامر الذي سيقصّر بشكل مهم مدة الرحلة ويوفر التكلفة.

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