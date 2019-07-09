الخليج

حملة اعتقالات جديدة لفلسطينيين داخل السعودية

09/07/2019

حملة اعتقالات جديدة لفلسطينيين داخل السعودية

كشف حساب "معتقلي الرأي" أن السلطات السعودية شنّت حملة اعتقالات تعسفية جديدة بحق المقيمين الفلسطينيين، وذلك بعد أقل من أسبوعين من انعقاد ورشة البحرين التطبيعية.

وأضاف الموقع المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية في تغريدة له على "تويتر" ان أعداد المعتقلين غير مؤكدة حتى الآن.

حملة اعتقالات جديدة لفلسطينيين داخل السعودية

وفي نيسان/أبريل الماضي، أكد الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي (معارض- مقيم بالخارج) شن السلطات في السعودية حملة اعتقالات جديدة وواسعة في صفوف المقيمين الفلسطينيين، لاتهامهم بتأييد والتعاطف مع الحركات المقاومة، مشيرًا الى أن بعض الفلسطينيين الذين طالتهم الاتهامات السابقة مُنعوا من السفر، والبعض الآخر جمدت حساباتهم المصرفية وتمت مصادرة مؤسساتهم.

وتأتي الاعتقالات الجديدة بعد مرور أقل من أسبوعين على الورشة التطبيعية التي استضافتها البحرين، برعاية أمريكية، وحضرها ممثلون عن السعودية ودول عربية وخليجية أخرى.

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