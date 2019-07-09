الخليج

منتجات إسرائيلية في أسواق البحرين!

09/07/2019

منتجات إسرائيلية في أسواق البحرين!

بموازاة التطبيع القائم بين النظام البحريني والكيان الصهيوني، كشفت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو عن قيام متاجر بحرينية ببيع منتجات المستوطنات الاسرائيلية. 

ونشرت الجمعية عبر حسابها على "تويتر" صورا لأكياس بطاطا تبيّن أنها مصنوعة في كيان العدو، ويظهر أسفل الصورة سعر المنتج بالدينار البحريني، إلا أنها لم تشر إلى اسم الجهة التي تشرف على بيع المنتجات.

وقالت الجمعية في تغريدة:"سندعو لمقاطعة شعبية إن لم يسحب السوق هذه البضاعة فورًا وبضمان عدم استيراد أو بيع جميع أنواع المنتجات الصهيونية".

منتجات إسرائيلية في أسواق البحرين!


 

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