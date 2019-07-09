العالم

مادورو يُعلن بدء التفاوض مع المعارضة

09/07/2019

مادورو يُعلن بدء التفاوض مع المعارضة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن بدء التفاوض مع المعارضة الفنزويلية بمشاركة حكومة النرويج في جزيرة بربادوس.

وعلى أثير التلفزيون الفنزويلي الحكومي، قال مادورو:"لدي رسائل ذات صلة من رئيس وفدنا عن بدء المفاوضات اليوم".

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية النرويجية أمس الاثنين عقد جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات الفنزويلية والمعارضة في بربادوس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان:"نطلعكم على أن ممثلي الأطراف السياسية الرئيسية في فنزويلا قرروا مواصلة عملية التفاوض برعاية النرويج، ستجتمع الأطراف في بربادوس الأسبوع الجاري لإيجاد حل منسّق ودستوري للبلد".

وأشار البيان إلى أن "المفاوضات مستمرة وتحمل طابعا عمليا، وأن النرويج تؤكد من جديد تقديرها لجهود أطراف الحوار وروح التعاون".

وأعلنت النرويج الشهر الماضي أن وفدي الحكومة والمعارضة في فنزويلا أظهرا خلال الجولة الثانية من المحادثات استعدادهما لحل الأزمة المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.
 

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