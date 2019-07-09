اليمن

الطيران اليمني المسير يشن عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة

09/07/2019

الطيران اليمني المسير يشن عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة

أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ الطيران المسير عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في مدينة أبها وذلك بطائرات قاصف 2k.

وأكد العميد سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار أبها الدولي بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k ، قد تم فيها استهداف مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

أما العملية الثانية، فقد استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدد من طائرات قاصف 2k وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة.

وأشار سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تحالف قوى العدوان، الذي شن خلال 48 ساعة الماضية 32 غارة جوية على مناطق متفرقة من اليمن سقط على إثرها شهداء وجرحى.

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