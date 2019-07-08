08/07/2019

رئيس الجمهورية بحث مع الرئيس بري في توحيد الجهود لمعالجة احداث قبرشمون

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه قبل اسبوع.

وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار، في اطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث.

وبعد اللقاء، لم يشأ الرئيس بري الادلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين، والقول: "جئنا نصبح على فخامة الرئيس".

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