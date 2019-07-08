08/07/2019

فنيش: لا يجوز ان يُمنع أي انسان او جهة من حقها في ممارسة اي نشاط سياسي

دعا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في كلمة له خلال الاحتفال الذي نظمته بلدية اركي الجنوبية لافتتاح نصب شهداء بلدة أركي والحديقة العامة والطريق العام للبلدة" إلى تجاوز ما حصل في الجبل ليس على قاعدة التقصير في المحاسبة لأنه لا يجوز في حال من الأحوال أن يمنع أي إنسان أو جهة أن تعبّر عن نفسها أو أن تمارس حقها في حرية التنقل وأن يكون لها الحق في ممارسة أي نشاط سياسي أو إجتماعي مهما كانت الخلافات، وقال "من يخالف القوانين ومن يلجأ إلى السلاح ومن يسبب أذىً لإيقاع خسائر في أرواح الناس لا يمكن القبول بتغطية من يرتكب مثل هذه الجرائم".

وأضاف "المطلوب المعالجة وأن تأخذ السلطات الأمنية والقضائية دورها في المحاسبة دون أن يكون هناك أي غطاء لمن يرتكب هذه الجرائم"، مشيرا الى ان الوطن بحاجة إلى مزيد من التعاون وإلى مزيد من توفير إلإستقرار لتمكين المعنيين بالمسؤولية في الحكومة أو في المجلس النيابي أو في أي موقع لتأمين الحلول لمشاكل الناس.‎

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