08/07/2019

بوتين بحث هاتفيا مع نتنياهو الوضع في سوريا وايران

ذكرت وسائل اعلام صهيونية ان رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحدث هاتفيا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وناقش الطرفان الوضع في سوريا وايران. كما وجه الرئيس الروسي دعوة الى نتنياهو لزيارة موسكو بمناسبة 75 سنة على الانتصار على ألمانيا.

ونقلت وسائل الاعلام نفسها انه صدر عن الكرملين تصريح بأن بوتين ونتنياهو تحدثا عن التعاون بين الدولتين في مواضيع التجارة والاقتصاد، كذلك ايضا في المواضيع الانسانية.

وصرح الكرملين انهما ناقشا التعاون الروسي ـ الاسرائيلي في الموضوع السوري استمرارا للاجتماع الثلاثي لمستشاري الامن القومي الروسي، الاسرائيلي والاميركي الذي عقد في القدس قبل اسبوعين.‎

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