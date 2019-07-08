اليمن

الإمارات تنسحب من اليمن

08/07/2019

الإمارات تنسحب من اليمن

أعلن مسؤول إماراتي كبير أن بلاده تقوم بعملية سحب لقواتها من اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "إستراتيجية وتكتيكية"، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الإماراتي قوله في دبي إن الإمارات تعمل على الانتقال من "إستراتيجية عسكرية" إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أولا"، مضيفًا إن "هناك انخفاضا في عديد القوات لأسباب إستراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى"، وتابع "الأمر يتعلّق بالانتقال من (...) إستراتيجية القوة العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت نهاية يونيو/حزيران الماضي عن أربعة مصادر دبلوماسية غربية قولها إن الإمارات بدأت تقلص وجودها العسكري في اليمن بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن، وهي مناطق شكلت فيها وسلحت قوات محلية تقود القتال ضد جماعة "أنصار الله" على ساحل البحر الأحمر.

أحد المصادر الدبلوماسية أكد لـ"رويترز" أن الإمارات سحبت كثيرا من قواتها باليمن خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، فيما ذكر الدبلوماسيون الغربيون أن الإمارات تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها تحسبا لتصاعد التوتر في الخليج، بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط، وفق تعبيرها.

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