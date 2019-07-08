منوعات

اكتشاف أكبر خزان للمياه العذبة في العالم..

08/07/2019

اكتشاف أكبر خزان للمياه العذبة في العالم..

اكتشف باحثون في جامعة كولومبيا بنيويورك ومعهد "وودز هول" لدراسة المحطيات خزانًا مائيًا عملاقًا وصفوه بالـ"كنز المائي" الثمين تحت مياه المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية نيوجرسي الأمريكية، ورجحوا أن يكون هذا الحوض من المياه الجوفية "ادخارا" مهمًا للمستقبل في ظل تناقص منسوب المياه العذبة على الأرض.

وتشير التقديرات العلمية إلى أن المياه العذبة الموجودة في الخزان تكفي لملء ما يقارب مليار حوض سباحة، وهو رقم هائل.

ومن المرجح علميًا أن يكون هذا الخزان هو الأكبر من نوعه في الأرض، وتقدر كميته في الوقت الحالي بما لا يقل عن 2800 كيلومتر مكعب، أغلبها من المياه العذبة.

وبحسب الباحثين فإن مياه هذا الخزان قد تشكل حلًا في المستقبل لأزمة المياه، لاسيما أن سكان العالم يتزايدون باستمرار وينتظر أن يصلوا إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول سنة 2050.

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