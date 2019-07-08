08/07/2019

إعلام العدو: إسقاط حوَّامة أطلقت من قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية ان حوامة دخلت الأجواء الفلسطينية المحتلة من قطاع غزة، واسقاطت على يد قوات الإحتلال في المنطقة الواقعة شمالي القطاع، بالقرب من مستوطنة "زيكيم".

وأوضحت وسائل الإعلام ان الحوامة اكتشفت بواسطة أجهزة استشعار مختلفة عند الساعة 10 صباح اليوم الاثنين، وتم استدعاء قوات عسكرية إلى النقطة حيث تم اسقاطها، وأُخذت للفحص.

وبحسب إعلام العدو، فقد تأكد ان الحوامة وصلت من قطاع غزة واجتازت حدود القطاع، إلا ان هناك احتمال بان تكون الحوامة انطلقت من الأراضي المحتلة واسقطت خلال عودتها إلى غزة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت احرنوت" أنه في وقت سابق أبلغت سلطات مستوطنة "زيكيم" السكان أن هناك حوامتين مشبوهتين تم تشخيصهما في شمال المنطقة، فيما رُفعت الجهوزية في المستوطنة وطُلب من السكان زيادة اليقظة وإبلاغ الجهات الأمنية عن أحداث مشبوهة.

بدوره، أشار موقع "والاه" الإسرائيلي إلى أن الحادثة على الحدود حصلت على خلفية المساعي للحفاظ على التهدئة بين العدو و"حماس".

وذكر ان "حوالي 7000 فلسطيني تظاهروا في سياق مسيرات العودة أمام السياج الحدودي في قطاع غزة، حيث ألقوا حجارة و"عبوات ناسفة" واجتاز بعضهم اجتاز الحدود، في حين استخدم جيش الإحتلال "وسائل تفريق المظاهرات"، وفقا لمزاعم الموقع.

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