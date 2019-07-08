08/07/2019

بن حبتور: بدأنا تأسيس توازن الردع مع قوى العدوان

أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اليمني، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، أن معرض الرئيس الشهيد الصماد ليس غرضه المباهاة بل تأكيداً على سعينا لمنع أي تمادي على اليمن.

وقال بن حبتور "في فعالية تدشين البرنامج التدريبي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدأنا تأسيس توازن الردع مع قوى العدوان".

بن حبتور أشار إلى أن السعودية تمتلك أكبر ترسانة عسكرية لكن المفتاح بيد المصنعين في الغرب، فيما يمتلك اليمن أسلحته الخاصة.

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اليمني لفت إلى أن التورط في دعم الأنشطة "الإرهابية" و"القاعدة" و"داعش" يجمع الأنظمة الخليجية والنظام الرأسمالي في ذات الوقت، وأضاف "هناك تعاون مرضي عنه بين فصائل "داعش" و"القاعدة" والنظام الرأسمالي الأمريكي في العدوان على اليمن".

ورأى بن حبتور أن النظام الأمريكي يمول تنظيم "داعش" لتأمين الملعب للتحرك الصهيوني في المنطقة، وأن جزءًا من أسباب ذلك مواقف اليمن تجاه الكيان الصهيوني.

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