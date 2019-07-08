عين على العدو

سكة "السلام" الإسرائيلية.. على طاولة البحث في أبو ظبي

08/07/2019

سكة "السلام" الإسرائيلية.. على طاولة البحث في أبو ظبي

استكمالًا للإجراءات العملية التي بدأها كيان العدو لتدشين خط السكة الحديدية الذي سيصل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالسعودية، أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى ان الوزير يسرائيل كاتس طرح الخطة خلال زيارته لأبو ظبي الأسبوع الماضي.

وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" على حسابها الرسمي: "طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبوظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورًا بالأردن بشبكة السكك الحديدية "الإسرائيلية" وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط".

​ونقلت الصفحة عن الوزير قوله: "أنا متحمس للوجود هنا في أبوظبي لتمثيل مصالح "إسرائيل" مع دول الخليج، وهناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين "إسرائيل" ودول المنطقة".

وفي بيان صادر عن مكتب "كاتس" حينها: "التقى وزير الخارجية "الإسرائيلي" مسؤولًا إماراتيًا كبيرًا (لم يكشف مكتبه عن اسمه)، وناقش معه الخطر الإيراني على المنطقة عبر برنامج طهران النووي، وصواريخها الباليستية، وتمويلها للإرهاب في المنطقة".

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