08/07/2019

مستوطنو غلاف غزة: 12 جولة تصعيد ماضية أشد رعباً من حرب 2014

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية إن حياة سكان غلاف قطاع غزة تحت تهديد دائم ولا يوجد لديهم شعور بالأمان.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها حول حرب 2014 على قطاع غزة "ربما شعر المستوطنين بالأمان خلال السنوات الثلاثة الأولى والنصف من انتهاء الحرب، ولكن منذ ذلك الحين تبدد ذلك".

ونوهت الصحيفة إلى أن سكان غلاف قطاع غزة لا زالوا خائفين من العيش تحت النار، واضطر عدد كبير منهم إلى اللجوء للمناطق الشمالية في "إسرائيل".

ولفتت أنه منذ نهاية الحرب عام 2014، كان هناك 12 جولة تصعيد بإطلاق الصواريخ على غلاف قطاع غزة والمناطق المحيطة، ما زاد من زعزعة الاستقرار في الغلاف.

ونقلت الصحيفة عن عدد من سكان الغلاف قولهم "إن جولات التصعيد القصيرة التي تبدأ فجأة وتستمر في اليوم هي أكثر قلقا ورعبا من حرب عام 2014".

وتطرقت الصحيفة إلى ما قاله عضو في الكنيست عن حزب أزرق وأبيض "بعد حرب عام 2014، أتيحت للحكومة الإسرائيلية فرصة للترويح عن سكان الغلاف بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد من ضمنها إعادة إعمار غزة لكنها لم تفعل شيئاً، وهذا هو فشل قيادة رئاسة الوزراء بنيامين نتنياهو".

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