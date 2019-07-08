08/07/2019

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلة

رام لله- العهد

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت قيادات وكوادر من حركة حماس، كما هدمت جرافات عسكرية للاحتلال منزلا قيد الإنشاء في الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا في الضفة الغربية جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي منصور عواد، بعد أن داهمت منزل ذويه في قرية سلواد، بينما اعتقلت في محافظة قلقيلية الشاب إبراهيم يونس، بعد أن داهمت منزل ذويه في المدينة وفتشته.

وفي محافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء، في خربة القط، ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمود عوض، بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة داهمت أراضي وممتلكات المواطنين في خربة القط، وهدمت منزلا قيد الإنشاء مساحته 150 مترا مربعا تقريبا، وتعود ملكيته للمواطن محمد خليل عبد الفتاح صبارنة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل واعتقلت المواطن أحمد وائل الطل بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول وسلمت عددا من المواطنين استدعاءات لمقابلة مخابراتها.

وداهمت قوات العدو عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد خالد العمور وحسين محمد العمور، وكلاهما من بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، علاوة على محمد عاطف عبيات، من مدينة بيت لحم، وهو نجل شهيد، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي شمال الضفة الغربية، تركزت المداهمات في مدينة ومخيم جنين وبلدات كفردان وبرقين وزبوبة وطالت قيادات وكوادر بحركة حماس وأسرى محررين بعضهم أفرج عنهم من فترات قصيرة.

وأضافت أن "جنود الاحتلال اقتحموا وفتشوا منزل القيادي في حركة حماس خالد الحاج في المدينة واعتقلوه، وكذلك اعتقلوا الشيخ عطا الصباغ وعبد الجبار جرار ومحمد أحمد سوقية ونضال عبد الهادي.

كما داهموا منزل الشيخ إبراهيم الجبر في مخيم جنين واعتقلوه، إضافة إلى الشيخ مجدي أبو الهيجاء وجمعة أبو خليفة وعطا الجبالي، وانتشروا في شوارع المخيم لساعات.

وفي بلدة برقين المجاورة، اعتقلت قوات الاحتلال عصام أحمد خلوف ومحمود عبد الرحمن قصراوي، كما اعتقلوا في بلدة كفردان ماهر تحسين عابد وعلام صلاح، وفي بلدة زبوبة اعتقلوا الأستاذ حسن الزغل.

وفي محافظة القدس، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في قرية العيسوية.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان عرف من بينهم محمد زكريا عليان، ومجد حلايقة، وعلي محمد مصطفي، ومحمد رمزي محيسن، ووليد زياد عبيد، ويزن أيمن عبيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أيضا الفتاة براءة وائل محمود، للضغط على شقيقها براء من أجل تسليم نفسه بسبب عدم تواجده في المنزل لحظة مداهمته.

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