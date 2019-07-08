عين على العدو

باراك يسمي حزبه الجديد

08/07/2019

باراك يسمي حزبه الجديد

أعلن رئيس حكومة العدو السابق إيهود باراك ان اسم حزبه الجديد سيكون "إسرائيل ديمقراطية" .

ومن أبرز الشخصيات التي يشملها الحزب الجديد: نائب رئيس هيئة الأركان السابق يئير غولان والبروفيسور يفعات بيتون ونوعا روتمان حفيدة رئيس الحكومة السابق يتسحاك رابين.

وقال باراك إن كيان العدو "سيشهد تفكيكا كاملا للديمقراطية الإسرائيلية، قبل التخلي عن كل ما نحن عليه. هذا تهديد استراتيجي لا يقل عن التهديد الإيراني"، على حد تعبيره.

وأضاف ان على "الإسرئيليين ان يختاروا بين "دولة إسرائيل" و"دولة نتنياهو"، بين سحق "الديمقراطية الإسرائيلية" وإلحاق الضرر المتعمد بسلطة القانون، المحكمة والشرطة الإسرائيلية، وبين الدوس الكامل للرسمية والتعاضد الإسرائيليين، وبين الدولة اليهودية والديمقراطية التي تحتاجها إسرائيل، وتستحقها ويمكن أن تكون"، على حد قوله.

    
   

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