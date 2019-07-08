08/07/2019

النرويج تستضيف جولة محادثات فنزويلية جديدة

أعلنت الحكومة النرويجية في بيان لها عن إجراء محادثات بين ممثلين عن الحكومة الفنزويلية والمعارضة في مدينة باربادوس هذا الأسبوع، وذلك ضمن إطار الجهود لحل الأزمة السياسية في البلاد.

المعارضة الفنزويلية أعلنت أمس الأحد أنها ستجري هذه المحادثات، وقال زعيمها، خوان غوايدو، إن أي "محادثات يجب أن تؤدي إلى حل دائم للأزمة وينبغي ألا يستغلها الحزب الاشتراكي لكسب الوقت".

وقال مكتب جوايدو في بيان "يقر الشعب الفنزويلي وحلفاؤنا وديمقراطيات العالم بالحاجة إلى عملية انتخابية حرة تتسم بالشفافية وتسمح لنا بتجاوز الأزمة وبناء مستقبل مشرق".

بدوره نشر وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، البيان الذي أعلنته حكومة النروج عبر حسابه على تويتر.

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