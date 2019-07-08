رياضة

الاندية اللبنانية تواصل تدعيم صفوفها استعدادًا للموسم المقبل

08/07/2019

الاندية اللبنانية تواصل تدعيم صفوفها استعدادًا للموسم المقبل

يتجه نادي الأنصار لإقفال ملف لاعبيه الأجانب بالتعاقد مع مدافع الفيصلي والمنتخب الأردني أنس بن ياسين، ليكون ثالث أجانب الأخضر بتوصية من المدير الفني السوري نزار محروس.
وسينضم المدافع الأردني الأبرز في بلاده إلى لاعب الوسط التونسي المميز حسام اللواتي الذي التحق بفريقه على أن يصل الإثنين السنيغالي حاج مالك تال.
علمًا بأن المهاجم سوني سعد وصل إلى بيروت وسيلتحق باختبارات المنتخب الوطني عصر الاثنين على أن ينخرط بتدريبات الأنصار الأربعاء.

عبد الله عيش قريب من النجمة
من جهته، بات لاعب طرابلس الرياضي عبد الله عيش في طريقه للانتقال إلى النادي النبيذي الذي يسعى للتعاقد مع زميله سعد يوسف.
وأكدت المعلومات استمرار المفاوضات بين إدارتي النجمة والسلام زغرتا لانتقال ادمون شحادة لقاء 160000 دولار إلى النبيذي الذي أطلق تحضيراته على ملعبه في المنارة، بعدما ضم المدافعين معتز بالله الجنيدي ومصطفى الشمعة.
من جانبه، نفى مدير نادي الأخاء الاهلي عاليه الأنباء التي تحدثت عن انتقال لاعب الفريق سعيد عواضة إلى النجمة، مشيرًا إلى أنه ركيزة أساسية من ركائز الفريق الجبلي الذي جدد لعواضة لمدة ثلاث سنوات.

البرج يضم إيكر
بدوره، يواصل نادي البرج تدعيم صفوفه للموسم المقبل وقد تعاقد الأصفر الذي يستعد لخوض منافسات كأس التحدي مع اللاعب محمد مرقباوي إيكر لتكون الصفقة الثانية عشر لكتيبة محمد الدقة الذي سبق له التعاقد مع الحارسين محمد سنتينا والناشئ عفيف زريق إلى المدافعين وليد إسماعيل وعلي كركي وحمزة عبود وعبد الفتاح عاشور والفلسطيني محمد قاسم ومحمد جعفر وحسين العوطة ومحمد أبو خليل.

خسارة جديدة للناشئين
الى ذلك، تابع المنتخب اللبناني لكرة القدم للناشئين مسلسل نتائجه السلبية وخسر للمرة الثالثة تواليًا في بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان أمام نظيره الكويتي بهدفين لهدف ليودع المسابقة من الدور الأول وبلا نقاط بعد أن سبق له وخسر أمام المنتخبان السوري والبحريني وبذات النتيجة بهدف دون مقابل.

 

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