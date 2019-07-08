08/07/2019

السيد صفي الدين: المقاومة حاضرة في كل الجبهات

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنه "بفضل الدماء الزكية للشهداء وبفضل الإيمان بالله نمت المقاومة وتخطت مراحل كثيرة وصعبة"، مضيفًا: "نقف اليوم بين يدي هذا الشهيد البطل وكل هؤلاء الشهداء القادة والأعزاء في البقاع الغربي وفي كل بلداتنا الطيبة في هذه الأيام ونقول لهم إن مقاومتكم المظلومة والمحاصرة والتي حملتم رايتها وضحيتم في سبيلها هي علم وحجة وقدوة وقدرة وعظمة تملأ لبنان والعالم العربي والإسلامي وأصبحت الأمل الوحيد لكل شعوب منطقتنا في عالمنا العربي والإسلامي".

كلام السيد صفي الدين جاء خلال احتفال لمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد نصار نصار أقامه حزب الله وعائلة الشهيد في منزله في عين التينة في البقاع الغربي، حضره النائبان حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة، ولفيف من العلماء ورفاق درب الشهيد وفاعليات بلدية واختيارية وحشد من الأهالي.

وتابع السيد صفي الدين: "في أيامنا والسنوات الماضية والحاضرة وفي العقود الماضية يشهد كل تاريخ هذه المقاومة أنها ما خرجت من انتصار إلا وهي تجهز لانتصار قادم".

وأردف السيد صفي الدين: "تمكنت المقاومة من أن تحمي لبنان وأن تحقق الإنتصارات وأن تقف على رجليها"، مشيرًا الى أن "معركة سوريا ستنتهي والمقاومة ومحور المقاومة منتصر فيها، والفتنة التي أرادوا إغراقنا بها هم يغرقون فيها الأن ويعانون من ويلاتها وسيعانون المزيد".

وشدد السيد صفي الدين على أن "العقوبات والإستهداف اليومي للمقاومة ولقدرتها والدعاية والحصار الذي يفرض ظلمًا وعدوانًا على الجمهورية الإسلامية وكل ما يوجه من سهام على صدور المقاومة وأبنائها وقادتها ومجتمعها سيجعلها في كل يوم تزداد قوة وقدرة وعظمة وجهوزية".

وختم السيد صفي الدين: "على "الإسرائيلي" أن ييأس وعلى البقية الباقية من الشرذمة الباقية في هذا العالم العربي الذين ما زالوا يراهنون على أمريكا وأمثالها أن ييأسوا وأن يعرفوا أن هذه المقاومة هي مقاومة مؤيدة ومسددة ومنتصرة وحاضرة في كل الجبهات وهذه المقاومة قدرها أن تبقى المنتصرة في كل هذه المعارك والمواجهات".

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