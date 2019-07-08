08/07/2019

البرازيل تفوز 3-1 على بيرو وتحرز لقب كوبا أمريكا

صنع جابرييل جيسوس هدفًا وسجل آخر وطُرد في الشوط الثاني لتحرز البرازيل لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة التاسعة بفوزها 3-1 على بيرو في النهائي باستاد ماراكانا ليل أمس الأحد.

وتقدم البلد المستضيف عكس مجريات اللعب في الدقيقة 15 بعد مهارة رائعة من جيسوس. ومر مهاجم مانشستر سيتي من اثنين من المدافعين وأرسل تمريرة عرضية إلى إيفرتون غير المراقب ليسدد بسهولة من مدى قريب في المرمى.

وأدركت بيرو، التي لم تفز باللقب منذ 1975، التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها باولو جيريرو بنجاح بعد لمسة يد ضد تياجو سيلفا.

وكان هذا هو الهدف الأول في مرمى البرازيل في ست مباريات في البطولة لكنه لم يزعزع ثقة الفريق الذي استعاد التقدم قبل لحظات من الاستراحة.

وأظهر روبرتو فيرمينو مهارة رائعة في الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى أرتور الذي انطلق للأمام وهيأها إلى جيسوس ليهز شباك بيدرو جاليسي.

وضغطت بيرو من أجل الهدف الثاني بعد طرد جيسوس لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 70.

وتعرض جيسوس لخطأ من كارلوس زامبرانو قبل ذلك بدقائق وعندما حاول الثأر حصل على الإنذار الثاني.

لكن البرازيل، أمام 70 ألف متفرج في ريو دي جانيرو، كانت لها الكلمة الأخيرة إذ جعل البديل ريتشارليسون النتيجة 3-1 في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

وهذا هو أول لقب كبير للبرازيل منذ كوبا أمريكا 2007 والأول للمدرب تيتي الذي تولى المسؤولية قبل ثلاث سنوات.



المكسيك تهزم الولايات المتحدة 1-صفر لتحرز لقب الكأس الذهبية للمرة الثامنة

الى ذلك، هز جوناثان دوس سانتوس الشباك في الدقيقة 73 ليمنح المكسيك الفوز 1-صفر على الولايات المتحدة في نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم ليل الأحد.

ومنح الانتصار على حامل اللقب في شيكاغو المكسيك لقبها الثامن لتعزز رقمها القياسي في بطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

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