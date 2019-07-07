07/07/2019

الرئيس الأسد يناقش مع بن علوي محاولات طمس الحقوق العربية التاريخية

ناقش الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، محاولات طمس الحقوق العربية التاريخية في ظل الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حاليا.

كما بحث الأسد التحديات المفروضة على المنطقة برمتها سياسياً واقتصادياً وكيفية التصدي لها في مختلف المجالات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.

وفي السياق نفسه، بحث المعلم مع بن علوي والوفد المرافق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين. كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المختلفة التي تستهدف شعوبها حيث كانت وجهات النظر متفقة على ضرورة التنسيق والتشاور الدائم بما يساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار.



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