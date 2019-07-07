07/07/2019

54 دولة افريقية تنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم

أطلقت الدول الأفريقية، الأحد، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، بعد توقيع 54 دولة على "اتفاقية التجارة الحرة القارية"، وأعلن الاتحاد الأفريقي، أن "اتفاقية التجارة الحرة القارية ستخلق أكبر منطقة تجارة حرة في العالم"، موضحا أن "توقيع نيجيريا وبنين اليوم في عاصمة النيجر نيامي على الاتفاقية يعني توقيع 54 دولة أفريقية على الاتفاقية القارية".



وأضاف الاتحاد إن "اتفاقية التجارة الحرة القارية ستخلق فرص توظيف كبيرة، خاصة للشباب والمرأة"، كما حث الاتحاد الدول الأفريقية على دعم الاتفاقية والتوقيع على بروتوكول الحركة الخاص، وإطلاق جواز السفر الأفريقي الموحد، الذي سيضمن للأفارقة حرية السفر في دولهم الأفريقية عبر القارة.

الاتحاد الأفريقي دعا إلى "الفخر والاعتزاز بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية"، وقالت مفوضة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالاتحاد أمينة محمد أن الاتفاقية "أداة للنمو، والمبادرة الأفريقية لخلق فرص التنمية المستدامة، وإدراك أجندة 2063 الأفريقية".

ويشارك القادة والزعماء الأفارقة القمة الاستثنائية نصف السنوية في نيامي، اليوم الأحد، والتي يتركز برنامج المناقشات خلالها على اتفاقية التجارة الحرة، وملفات السلم والأمن الأفريقية.

وتترأس مصر الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

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