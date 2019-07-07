منوعات

"مايكروسوفت" تحذر .. مشكلة جديدة في ويندوز 10 !

07/07/2019

"مايكروسوفت" تحذر .. مشكلة جديدة في ويندوز 10 !

حذرت شركة "مايكروسوفت" من مشكلة جديدة طرأت على نظام تشغيل "ويندوز 10"، لتضاف إلى قائمة مشاكله التي حصلت خلال الأسابيع الماضية. موضحة أن المشكلة قد تضر خدمة إدارة الاتصال عن بُعد (RASMAN)، الأمر الذي يمكن أن ينطوي على تداعيات خطيرة.

وتتعلق المشكلة بشبكات "VPN"، إذ أن خدمة إدارة الاتصال عن بُعد تعمل على اتصال "ويندوز 10" بالإنترنت، وهي مهمة أساسية لكي تعمل خدمات "في بي إن" بشكل طبيعي. ونظرا للنمو المذهل في استخدام "VPN"، فإن لهذا الأمر تأثير كبير على كيفية استخدام الكمبيوتر.

وأوضحت "مايكروسوفت" في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن المشكلة تؤثر فقط على نظام التشغيل ويندوز 10 1903، وهو أحدث إصدار من النظام الأساسي، وهو الأمر الذي يواجهه ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم.

وكانت شركة "مايكروسوفت" حذرت مؤخرا من وجود خطأ وثغرة خطيرة في نظام تشغيل "ويندوز 10"، والتي تتسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة.

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