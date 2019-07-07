07/07/2019

مصر تودع أمم إفريقيا.. والأرجنتين تحرز المركز الثالث في كوبا أمريكا

مصر تودع أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا.. ونيجيريا تطيح بالكاميرون

فجر منتخب جنوب إفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل في كأس أمم إفريقيا بفوزه على المنتخب المصري المضيف بهدف ضمن مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة.

وسجل لورش هدف الفوز للبفانا بفانا الذي سيضرب موعدا مع نظيره النيجيري في ربع النهائي.

وصعد المنتخب النيجيري إلى دور الثماني بفوزه على المنتخب الكاميروني حامل اللقب بثلاثة أهداف لهدفين ليجرده من لقبه القاري.

ويدين منتخب النسور للاعبه إيغولو بالفوز بعدما سجل ثنائية في مرمى الأسود غير المروضة.

الأرجنتين تطيح بتشيلي وتحرز المركز الثالث في كوبا أمريكا

احتل منتخب الأرجنتين المركز الثالث في كوبا أمريكا البرازيل 2019 بفوزه على نظيره التشيلي حامل اللقب بهدفين لهدف في مباراة أبعد خلالها نجمه لينال ميسي بالبطاقة الحمراء اثر شجار مع القائد التشلي الذي ودع اللقاء للسبب ذاته.

وأفتتح سارخيو أغوارو التسجيل للتانغو بعد 12 دقيقة على البداية اثر تمريرة مخادعة من ليونال ميسي وأضاف باولو ديبالا الهدف الثاني منتصف الشوط الأول الذي أنتهى أرجنتينيا.

وقلص ارتور فيدال النتيجة للتشيليين من علامة الجزاء دون أن يكون الهدف كافيا لتجنيب بلاده الخسارة واحتلال المركز الرابع.

سانجرمان يضم حارس تشلسي الشاب

واصل نادي باريس سانجرمان تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل وقد تعاقدت إدارة بطل الدوري المحلي مع حارس تشلسي الشاب البولندي مارسن بولكا بصفقة انتقال حر.

ووقع الحارس الذي سيرتدي القميص رقم 30 على عقد لموسمين علما أنه يبلغ 19 عاما فقط.

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