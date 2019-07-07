رياضة

تعادل للأنصار والغازية والمعتوق يسجل.. وفوز للبرج على الصفاء

07/07/2019

تعادل للأنصار والغازية والمعتوق يسجل.. وفوز للبرج على الصفاء

باشرت الأندية اللبنانية تكثيف استعداداتها تمهيدا للمشاركة في كأسي النخبة والتحدي ابتداءا من التاسع عشر من الجاري، فتعادل الأنصار مع ضيفه الشباب الغازية بهدفين لكل منهما في لقاء احتضنه ملعب الأول على طريق المطار وشارك في جزء منه النجم حسن معتوق.

وسجل هدفي الأنصار الذي احتشد جمهوره بشكل لافت لمشاهدة المعتوق المدافع أنس أبو صالح والنجم حسن معتوق.

وأعتبر المدير الفني للأخضر نزار محروس أن المباراة كانت بمثابة فرصة تعارف بينه وبين لاعبي الفريق وللوقوف على مستوياتهم الفنية، مشيرا إلى أن بطولة النخبة ستكون محطة مهمة استعدادية للفريق الذي بإمكانه المنافسة على لقب كأس الإتحاد الآسيوي والظفر به.

وفاز البرج على مضيفه الصفاء بهدفين لهدف على ملعب الأخير.

 

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