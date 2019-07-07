07/07/2019

افتتاح معرض الشهيد الصماد للصناعات العسكرية.. والكشف عن أسلحة يمنية ستغير مسار المعركة

افتتح رئيس المجلس السياسي الأعلى والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، مهدي المشاط، الأحد، معرض الرئيس الشهيد صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية الذي يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة.

وتمت إزاحة الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة وهي صاروخ قدس 1 المجنح وطائرة صماد 3 المسيرة وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية وطائرة قاصف 2k المسيرة، وتم الاستماع الى شرح حول الخصائص التكتيكية والقتالية للطائرات المسيرة الجديدة وصاروخ قدس 1 ومراحل تصنيعها وما ستمثله هذه الأسلحة الجديدة من إضافة نوعية ستعزز من القدرات العسكرية اليمنية وستغير مسار ومجريات المعركة مع العدوان باعتبارها أسلحة ردع فاعلة ومهمة.

وحضر الافتتاح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري، ومدير دائرة التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع.

المشاط أشاد بالإنجازات النوعية والنجاحات المتتالية التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجوانب، ومنها مجالات التصنيع العسكري الذي حقق نجاحات ملموسة، مشيرا إلى أن ما حققته القوة الصاروخية والطيران المسير يعد مفخرة لكل اليمنيين.

وأكد الرئيس المشاط أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت وأن الأسلحة الجديدة ستحدث فارقا في موازين القوى مع العدوان، "وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر".

من جهته أوضح وزير الدفاع أن القوات المسلحة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية التي تشهد كل يوم تطورا ونجاحا ملموسا بأياد وخبرات يمنية، مشيرا إلى أنه تم اختبار هذه الأسلحة بعدة عمليات ناجحة وأثبتت قدرتها ودقتها على إصابة أهدافها، وأضاف أن القادم سيكون أعظم وأشد إيلاما على قوى العدوان ما لم يجنحوا للسلام ويوقفوا عدوانهم وحصارهم على الشعب اليمني.

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