العالم

العراق: انطلاق عملية "ارادة النصر" لتطهير مناطق تقع بين 3 محافظات وصولاً لحدود سوريا

07/07/2019

العراق: انطلاق عملية "ارادة النصر" لتطهير مناطق تقع بين 3 محافظات وصولاً لحدود سوريا

أطلقت قيادة العمليات العراقية المشتركة، الاحد، عملية "إرادة النصر" لتطهير مناطق تقع بين 3 محافظات وصولاً إلى الحدود مع سوريا.

وذكرت القيادة في بيان، نقلته خلية الاعلام الامني، أنه "انطلقت صباح اليوم الاحد، المرحلة الاولى من عملية (ارادة النصر) بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية –السورية".

وأضافت أن "العملية انطلقت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين)، إضافة الى قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة)، وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية عدة أيام".

من جانبه، علّق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على العملية الأمنية في المحافظات قائلاً: "نشد على أيدي قواتنا وستحقق النصر الأكيد على عصابات داعش"، مضيفا "قواتنا ستضيف إلى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجّل بحروفٍ من ذهب".

 


 

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