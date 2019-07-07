فلسطين

اصابة 4 صهاينة بعملية دهس في القدس.. وحماس تقول إنها تأتي ضد محاولات تصفية القضية‎

07/07/2019

اصابة 4 صهاينة بعملية دهس في القدس.. وحماس تقول إنها تأتي ضد محاولات تصفية القضية‎

أصيب 4 جنود إسرائيليين، مساء السبت، جراء دهس في حاجز حزما قرب القدس، وقالت وسائل إعلام العدو إنّ هناك احتمالا بأن تكون خلفية الحادث أمنية"، مشيرة إلى أن سائق السيارة لاذ بالفرار.

وبحسب تقارير "اسرائيلية" فإن حالة أحد المصابين، وهو في الثلاثينيّات من عمره، متوسّطة، بينما أصيب الثلاثة الآخرون، وهم في العشرينيات من أعمارهم، بجراح طفيفة، وقد نقلوا جميعا لتلقي العلاج.

وذكرت القناة 12 الإسرائيليّة أنّ السيارة تحمل لوحة فلسطينيّة وأن الاحتلال يقوم بملاحقتها.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس،  حازم قاسم، إن العملية ضد جنود جيش الاحتلال في القدس المحتلة هو الرد الأقوى والأوضح على كل محاولات تصفية القضية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي أن الحقوق التي يقاتل أصحابها من أجلها لن تضيع أو تموت، مؤكدا على أن كل محاولات الاحتلال لإخماد الثورة الفلسطينية ستفشل.

وتابع :"الفعل المقاوم المتواصل، خاصة في مدينة القدس، هو السياج الحامي لحقوق شعبنا، وهو الذي سيرسم حدود المدينة، على طريق التحرير الكامل لها".

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