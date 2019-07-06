06/07/2019

مجدداً .. استهداف مطاري جيزان وأبها بطائرات قاصف 2k

عاود سلاح الجو المسير اليمني مساء اليوم السبت شن هجماته، باستهداف مواقع عسكرية في مطاري أبها وجيزان السعودييْن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران المسير نفذ عمليات هجومية ثانية بطائرات قاصف 2K استهدفت مواقع عسكرية مهمة بمطار أبها الدولي. وأكد أن الهجمات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

كذلك، نفّذ سلاح الجو المسير اليمني عدّة هجمات بطائرات قاصف 2k على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان السعودي.

وأكد العميد سريع أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية، ما أدى إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للعام الخامس على التوالي على الشعب اليمني.

وجدد "سريع" التأكيد على استمرار العمليات وأنها ستكون أشد إيلاماً في الأيام القادمة إذا ما استمر النظام السعودي في تصعيده وعدوانه وجرائمه بحق الشعب اليمني.

مقتل مرتزقة في تعز إثر قصف تجمعات لهم بستة صواريخ زلزال1

الى ذلك، قُتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم السبت خلال قصف تجمعات لهم من قبل وحدة الإسناد الصاروخية للجيش اليمني واللجان بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية أطلقوا ستة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في مفرق الوازعية.

وأكد المصدر أن العملية أصابت هدفها بدقة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المنافقين.

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