06/07/2019

ماكرون يعترف لروحاني: إجراءاتنا بما يخص الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي لم تكن ناجحة .. وسنعوّض ذلك

قال رئيس الجمهورية الاسلامية في إيران الشيخ حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون معه اليوم السبت، ان "الحظر والضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية ضد الشعب الايراني خطوة ارهابية وحرب اقتصادية بامتياز".

وبحث الرئيس روحاني مع نظيره الفرنسي أهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية؛ لافتاً الى تأكيد ماكرون بشأن ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي.

وأضاف الشيخ روحاني "لقد دأبت إيران عبر صبرها الاستراتيجي على مدى الأشهر الأربعة عشر الاخيرة، ورغم الضغوط والحظر الامريكي، أن تحافظ على هذا الاتفاق.

وأكد روحاني ان "استمرار هذه الحرب الاقتصادية من شأنها أن تؤدي الى تهديدات اخرى في المنطقة والعالم".

وطالب الرئيس الايراني "الاتحاد الاوروبي بأن يكون على قدر المسؤولية ازاء التعهدات الدولية والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة واتخاذ خطوات حفاظا على هذا الاتفاق".

وفي معرض الاشارة الى اقتراح نظيره الفرنسي، قال روحاني: "ان وقف الحظر برمته من شأنه أن يشكل بداية لتحرك (جديد) بين ايران ومجموعة 5+1".

من جانبه، اكد ماكرون في هذا الاتصال على ان الاتحاد الاوروبي، ومنذ انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، أعرب عن رفضه الشديد لهذا القرار.

وتابع القول: ان "الاتحاد الاوروبي يسعى للحفاظ على الاتفاق النووي ويبذل قصارى جهده في هذا المسار".

وفيما أكد على ان اجراءات اوروبا بهدف التعويض عن الانسحاب الامريكي لم تكن ناجحة وفاعلة، قال ماكرون: "لكننا سنكرس جهودنا من اجل التعويض عن ذلك".

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