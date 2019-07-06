فلسطين

 فلسطين: دعوات لتوسيع الأنشطة المساندة للأسرى في سجون الاحتلال

06/07/2019

 فلسطين: دعوات لتوسيع الأنشطة المساندة للأسرى في سجون الاحتلال

رام الله- العهد

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظتي رام الله والبيرة اليوم السبت إلى توسيع الأنشطة والفعاليات المساندة للأسرى في سجون الاحتلال.

وطالبت القوى في بيان إلى زيادة حملات الضغط الشعبي، خاصة على المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية، لتحمل مسؤوليتها تجاه قضية الاسرى حتى يستجاب لمطالبهم العادلة، داعيةً إلى المشاركة في الاعتصام والوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله ظهر الثلاثاء القادم.

كما شددت على ضرورة اعتبار يوم الجمعة، يوماً لتفعيل نقاط التماس مع الاحتلال في المواقع التي تشهد فعاليات أسبوعية في كافة القرى والبلدات والطرق الالتفافية، تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في  مقاومة الاحتلال بكل الأشكال المشروعة.

ويواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال والمعتقلين إدارياً إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري الذي يفرضه الاحتلال على الأسرى بحجة "ملفات سرية".

بدورها، كانت قيادة فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، قد أعلنت الشروع في برنامج نضالي متكامل بعنوان "معركة الوحدة والارادة"، في مقدمته البدء بإدخال دفعات للإضراب المفتوح من قبل الأسرى الإداريين بشكل متدرج.
 

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