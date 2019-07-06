06/07/2019

باسيل من طرابلس: لن نقبل في ان ينقسم لبنان الى "كونتونات"

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال جولة له في طرابلس "لن نقبل في أن ينقسم لبنان الى "كونتونات" أو خطوط حمر"، وأضاف "اللبناني لا ينزوي في منطقة أو قضاء، ونعبر عن رأينا بحرية".

وتابع باسيل "سأبقى أحب طرابلس ولو كره الكارهون. أتشكركم على حضوركم واعتذر منكم بسبب تغيير البرنامج لضرورات أمنية وبسبب التهديدات التي تلقيناها من بعض الجهات. الموضوع ليس مهماً إلاّ برمزيته".

وأوضح "نحن لا نعتدي على أحد في طرابلس لم نصعد الى الجبل من أجل المعارك وكنا دائماً مع الجيش اللبناني ضد الميليشيات"، وأضاف "لم ننصب حواجز على الطرقات، لم تقفل البترون طريقها أو أبوابها على أحد".

وذكّر قائلاً "لسنا نحن من اغتال رئيس الحكومة من طرابلس"، وأضاف "اليوم نزور طرابلس لتغذية العيش الواحد والشيء الطبيعي أن أكون في طرابلس وغير الطبيعي أن أمنع من زيارتها".

وختم "زمن الانقطاع عن بعضنا انتهى مع الحرب، كل عام أزور كل المناطق اللبنانية، وأعرف خصوصية المناطق كافة".

إقرأ المزيد في: لبنان