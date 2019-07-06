06/07/2019

ارسلان في تشييع ابو فراج: الفتنة أشد من القتل

شيّع أهالي بلدة بعلشميه سامر ابو فراج الذي سقط في احداث قبر شمون الاحد الماضي بحضور النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.

وفي كلمة له في التشييع، قال النائب طلال ارسلان: "بالامس دفنا الشهيد رامي سلمان واليوم ندفن الشهيد المغوار المحب سامر ابو فراج ولكننا لن ندفن لا من قريب ولا من بعيد القضية".

وقال: "نحن طلاب حق والناس لها حق أن تعيش بحرية وديموقراطية بكرامة وباحترام وبعزة نفس وبعيش لائق وكريم".

وشدد على أن "الفتنة أشد من القتل"، مضيفًا: "نحن لسنا اصحاب فتن ولكن من يتطاول علينا عليه أن يدفع الثمن، وهذا الحق والا نكون قد اصبحنا في شريعة غاب لا سلطة ولا دولة ولا قانون ولا أمن وبالتالي تصبح الناس معرضة في أي لحظة أن تصل الى ما وصلنا اليه منذ اربعة او خمسة ايام".

ودعا النائب طلال ارسلان أركان الدولة الى إحقاق الحق.

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