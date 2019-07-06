06/07/2019

معركة لضمّ مدافع برشلونة وأتلتيكو يتهم الاخير بعدم احترام ناديه

اشتعل الصراع بين أرسنال ومانشستر يونايتد الإنكليزيين على ضمّ مدافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يونايتد مصممٌ على ضمّ أومتيتي لتعزيز دفاعه استعداداً للموسم المقبل الذي يبدو أنه سيكون مرشحاً قوياً للمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، لكنه صدم بدخول مواطنه أرسنال على الخط.

ورغم أن اللاعب يرغب في البقاء في كامب نو، إلا أن بطل إسبانيا لا يمانع رحيله في حال حصوله على 60 مليون أورو.

برشلونة يقدم فرانك ديونغ لوسائل الإعلام والجمهور

وكان نادي برشلونة قدم لاعبه الجديد الهولندي فرنكي ديونغ لوسائل الإعلام والجمهور.

وتعاقد بطل الدوري الإسباني مع متوسط أياكس والمنتخب الهولندي لمدة خمس سنوات خلال فترة الانتقالات الشتوية بصفقة قدرت ب75 مليون يورو.

أتلتيكو: البرشا لا يحترم نادينا ولا جماهيرنا

من جهته، سارع أتلتيكو مدريد إلى إصدار بيان توضيحي ‏، اليوم السبت، بشأن الفرنسي أنطوان غريزمان.

إدارة النادي المدريدي ذكرت أن لديها معلومات تؤكد أن المفاوضات بين اللاعب ونادي برشلونة بدأت منذ فبراير الماضي، وتوصلا لاتفاق بعد خروج أتلتيكو مدريد من دوري الأبطال على يد يوفنتوس. وهذا ما تعتبره الإدارة عدم احترام للنادي والجماهير على حد سواء.

وجاء في البيان أيضاً أنه رغم الاجتماع الذي حصل مع إدارة نادي برشلونة فإن إدارة النادي تطالب غريزمان بالحضور لتمارين الفريق يوم الأحد المقبل.

مانيه يعتذر: لن أسدّد ركلات جزاء مجدداً!

اما بشأن جديد كأس أمم افريقيا، فقد اعتذر النجم السنغالي ساديو مانيه، بعد إضاعته ركلة جزاء ضد أوغندا، ضمن مباريات دور الـ16 لـكأس أفريقيا في كرة القدم، المقامة في مصر.

وتأهل المنتخب السنغالي إلى الدور ربع النهائي، بفوزه على أوغندا 1-0، ليواجه بنين الأربعاء المقبل.

وقال مانيه بعد المباراة: "لن أكون أنانياً، سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء بعدما أهدرت مرتين في البطولة حتى الآن".

وتابع: "منتخب بلادي يأتي أولاً، وسأعطي الفرصة للاعب آخر لتسديد ركلات الجزاء في المستقبل".

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