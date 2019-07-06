06/07/2019

بستاني تطلق حملة نزع التعديات في بعلبك: الحملة مستمرة في كل لبنان

أطلقت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية من داخل السوق التجاري التراثي القديم في مدينة بعلبك، ضمن جولة ستقوم فيها بنزع التعديات في منطقة دير الأحمر وفي مخيمات النزوح السوري في المنطقة، بالاضافة الى بلدة بريتال أيضًا.

وقد رافق بستاني في جولتها في السوق التجاري في مدينة بعلبك محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، مدير عام وزارة الطاقة كمال حايك، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، ومدراء مؤسسة كهرباء لبنان في رياق وبعلبك واللبوة.

وعقب نزع التعديات في بعلبك، قالت بستاني: "جولتنا اليوم هي جزء من حملة نزع التعديات في كل لبنان"، مضيفةً: "وهذه الحملة خطوة أولى في تحديث خطة الكهرباء التي اطلقناها وأعطت نتائج إيجابية بعد الإجراءات التي اتخذناها بنزع التعديات وتخفيض اكثر من ٧٠ بالمئة من الاشتراكات على ساعات الكهرباء بقوة ١٥ إلى ٢٠ امبير".

واشارت الى أن هذا التخفيض نال ردة فعل إيجابية في بعلبك، حيث وصل عدد المشتركين الجدد إلى الف شهريًا بعدما كان بحدود ٥٠ طلب اشتراك.

وأكدت بستاني استكمال هذه الحملة على كافة الأراضي اللبنانية وليس هناك من منطقة محظورة، وتوجهت بالشكر إلى محافظ بعلبك الهرمل ورئيس بلدية بعلبك لمواكبتهم حملة ومشاريع وزارة الطاقة.

وشددت بستاني على أن الحملة مستمرة ضمن خطة انطلقت في آذار الماضي بمؤازرة أمنية، لافتةً الى أن الحملة شملت منطقة برج حمود، الحدث، الضاحية الجنوبية، صيدا، صور.

وأشارت الى أن هناك قرارًا اتخذ في مجلس الوزراء يقضي بنزع التعديات عن مخيمات النازحين السوريين بما فيها إجراء جديد يقضي بدفع فواتير الكهرباء بطريقة منظمة.

وطالبت بستاني المعتدين على الشبكة بنزع التعديات لأن الوضع الحالي لا يسمح بتنظيم التغذية على الشبكة.

وعقب ازالة التعديات في دير الأحمر، شددت بستاني على أنها ازالة التعديات من مخيم النزوح السوري، مؤكدةً أنه يجب تسديد فواتير الكهرباء حتى للمخيمات.

وتمنت على اصحاب الاراضي الذين يؤجّرونها أن يسددوا الفواتير.



وقالت: "أغتنم الفرصة من دير الأحمر لأعلن أننا وقّعنا البارحة دراسة لتطوير محطة ايعات ونتمنّى أن تبدأ نتائجها بالظهور لتحسين وضع الصرف الصحي في المنطقة".

واختتمت بستاني حملتها بنزع التعديات في بريتال، حيث قالت إن "المشاريع الانمائية في الكهرباء في محافظة بعلبك قد تم تنفيذها ونزع التعديات يساهم بتحسين التغذية".

واضافت: "هذه الحملة ليست فقط في بعلبك انّما بدأت بها كهرباء لبنان منذ أول السنة ووزارة الطاقة تواكب هذه الحملة من ضمن خطة تحديث قطاع الكهرباء وذلك بمؤازرة امنيّة على كل الاراضي اللبنانية".

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