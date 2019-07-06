العالم

"لوبيلوغ": ترامب يلفق لإيران تهما لا تمت إلى الحقيقة بصلة

06/07/2019

"لوبيلوغ": ترامب يلفق لإيران تهما لا تمت إلى الحقيقة بصلة

أشارت الكاتبة نيلي لحود في مقالة نشرها موقع "لوبيلوغ" الأميركي إلى ان مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وجود علاقات بين إيران وتنظيم "القاعدة" الإرهابي لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

ولحود الباحثة المتخصصة بالجماعات الإرهابية كـ "القاعدة و داعش"، استشهدت بوثائق نشرت في أيار/مايو 2011، بعد ان نفذت القوات الأميركية عملية تستهدف زعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن في منطقة أبوت آباد الباكستانية.

ولفتت إلى دراسة نشرت خلال عام 2018 استندت على حوالي 300 وثيقة (من وثائق أبوت آباد) خلصت إلى أن تنظيم "القاعدة" ينظر بعدائية تجاه إيران، مضيفة أن الوثائق "لا تقدم اي دليل حول وجود اي تعاون بين إيران و"القاعدة" من أجل القيام بأعمال إرهابية".

وذكرت ان نجل بن لادن المدعو حمزة بن لادن خلال فترة سجنه في إيران، وجه رسالة إلى أبيه في 5 كانون الاول/ديسمبر 2010، قال فيها إنه "جرى إجتماع داخل السجن (في إيران) جمع شخصيات بارزة من تنظيم "القاعدة"".

وقالت الكاتبة إن "الرسالة هذه تبين أن قادة "القاعدة" كانوا بحالة يأس خلال فترة احتجازهم في إيران، ونفدوا احتجاجا تحول فيما بعد إلى مواجهات مع قوات الأمن الإيرانية"، مضيفة أن "الرسالة تضمنت دعوة للقيام بإختطاف مسؤولين إيرانيين بغية التفاوض مع الحكومة الإيرانية".

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