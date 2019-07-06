06/07/2019

العهد يجدد عقد أحمد الصالح.. والصقال: وقعنا في الفخ

جددت إدارة نادي العهد اللبناني عقد الدولي السوري أحمد الصالح الذي انضم مطلع الموسم المنقضي إلى بطل الثنائية موسم إضافي، بعدما قدم مستويات مميزة برفقة الفريق الأصفر محليًا وآسيويًا. ليكون بقاء الصالح مكسبًا كبيرًا لدفاع الفريق الأصفر محليًا ومن الأفضل في مسابقة كأس الإتحاد الآسيوي.

وبتجديد عقد الدولي السوري يكون بطل لبنان بحاجة لمهاجم بعدما سبق له التمديد مع الغاني عيسى يعقوبو لموسمين مطلع الموسم المنتهي.

أسعد الصقال وقعنا في الفخ

من جهته، أكد رئيس نادي النجمة أسعد الصقال أننا وقعنا بالفخ والخيانة، بما خص اللاعب حسن معتوق الذي كنت أول من أحضره إلى لبنان، مشيرًا إلى أن الفريق الذي يعتمد على لاعب يفوز بمباراة وليس بدوري.

واعتبر أن التجديد لعلي الحاج يوازي التجديد للمعتوق، مشيرًا إلى أن هناك صفقات لبنانية قادمة خلال أيام.

وعلى الصعيد الأجنبي، لفت الصقال إلى إحضار لاعبين مميزين طلبهما المدير الفني طارق جارايا وقد يكون أحدهما المهاجم هشام الصيفي أو لاعب يوازيه، متعهدًا بالحفاظ على المجموعة الشابة للمنافسة.

وأكد أنها تجربته الأولى في عالم كرة القدم لذا من الطبيعي أن يكون هناك أخطاء.

وقال رأس مالي هو جمهوري وعندما أفقده من الطبيعي أن أرحل، وأكد أنه لا أحد يملي عليه قراره بالرغم من وجود مرجعية ينسق معها.

ودافع الصقال عن منسق قطاع الرياضة في تيار "المستقبل" حسام زبيبو الذي تعرّض للخديعة كما نحن في موضوع المعتوق.

وجاء كلام الصقال أمام بعض جماهير النجمة في ملعب المنارة.

عدنان حيدر يعود للأنصار

بدوره، أكد لاعب وسط الأنصار والمنتخب اللبناني لكرة القدم عدنان حيدر توصله لاتفاق لتجديد عقده مع الزعيم دون الكشف عن القيمة المالية للتمديد، بعدما ربطت أنباء بين حيدر وانتقاله للنجمة إثر تعثر المفاوضات سابقًا مع الأنصار.

وانضم لاعب ارتكاز المنتخب الوطني إلى الأخضر قبل موسمين قادمًا من النروج حيث قدم مستوى جيد وثابت برفقة الزعيم.

حسن الحسين يقترب من الشباب الغازية

الى ذلك، بات الحارس المخضرم حسن الحسين على مشارف التوقيع على كشوف نادي الشباب الغازية ليكون بديلاً للحارس محمد سنتينا المنتقل إلى البرج.

وسبق للحسين الذي برز مع الراسينغ قبل أن ينتقل للعهد ومن ثم البقاع الرياضي ليحط أخيرًا مع الشباب العربي الذي هبط للدرجة الثانية في الموسم ما قبل الماضي.

طرابلس يطلق تدريباته السبت

من جانب آخر، نجحت جهود الثنائي فادي عياد ومدير الفريق كلود خرما في جمع لاعبي فريق طرابلس ودعوتهم لخوض مرانهم الأول عصر السبت على ملعب طرابلس الأولمبي استعدادًا لبطولة كأس التحدي، بالرغم من وجود أزمة مالية خانقة في أروقة النادي الشمالي، الذي مازال بذمته مستحقات للاعبي الفريق.

سقوط جديد لمنتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا

وفي السياق، تلقى المنتخب اللبناني لكرة القدم للناشئين خسارته الثانية تواليا ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن على يد نظيره البحريني وبهدف وهي ذات نتيجة لقاءه الإفتتاحي مع الجار السوري.

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