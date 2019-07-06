06/07/2019

الإندبندنت": لندن لا ترغب بالتصعيد مع إيران

تناول الكاتب كيم سينغوبتا قضية احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية على سواحل جبل طارق، موضحا في مقالة نشرت في صحيفة "الإندبندنت" أن لندن لم تكن راغبة بالقيام بهذا الفعل.

كما أشار الكاتب إلى أن لندن تستمر بتوجيه رسالة حول ضرورة الحفاظ على العلاقات مع إيران ومحاولة إنقاذ الاتفاق النووي.

ولفت سينغوبتا إلى أن بريطانيا أوفدت وزيرا لها يدعى أندرو موريسون إلى إيران بعد التوترات الاخيرة، والتي شملت قيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة أميركية اخترقت الأجواء الإيرانية.

الكاتب أشار إلى كون بريطانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي أوفدت مسؤولا لها بعد هذه التوترات، وتحدث عن مخاوف مما وصفه "تبجح" إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحديدا عن تغريدات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون حول موضوع احتجاز ناقلة النفط الإيرانية.

وأضاف الكاتب أن بريطانيا لا تريد أن تعود إلى مكانة "الشيطان الصغير" التابع "للشيطان الكبير" المتمثل بأميركا حيال إيران، ونقل عن مسؤولين بريطانيين بأنَّ الهدف الأساس هو تهدئة الوضع وعدم اشتعاله أكثر.



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