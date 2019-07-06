العالم

فنزويلا: مناورات عسكرية لحماية الحدود في 24 تموز الجاري

06/07/2019

فنزويلا: مناورات عسكرية لحماية الحدود في 24 تموز الجاري

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم أمس الجمعة أنه سيُجري مناورات عسكرية في 24 تموز/يوليو لاختبار الخطط الدفاعية لبلاده التي تواجه هجمات متكررة من الولايات المتحدة".

وقال الرئيس الفنزويلي "فلنستعدّ!"، وذلك خلال خطاب ألقاه في كراكاس عقب العرض العسكري التقليدي في 5 تموز/يوليو، يوم إعلان الاستقلال الوطني عام 1811".

وأضاف مادورو "أعطيتُ أوامر بإجراء مناورات عسكرية في 24 تموز/يوليو تكريمًا لمحرّرنا سيمون بوليفار واحتفالاً بذكرى البحرية البوليفارية".

ويُفتَرض ان تختبر هذه المناورات "خطط الدّفاع الوطني في بحارنا وأنهارنا وحدودنا"، حسبما قال مادورو.

وخلال مداخلاته شبه اليوميّة على التلفزيون، أكد مادورو ان الولايات المتحدة تعرض فنزويلا لهجمات، وذلك عبرَ العقوبات العديدة التي فرضتها واشنطن للضغط عليه من أجل إزاحته من السلطة.

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