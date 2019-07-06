06/07/2019

شهيدان و328 عملاً مقاومًا في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي

كشف تقرير لحركة "حماس" عن تنفيذ 328 عملاً مقاومًا ضدّ الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر حزيران الماضي.

ووفقًا لتقرير الحركة فقد نفذت المقاومة عملية طعن واحدة ومحاولة طعن أخرى، وعملية زرع وإلقاء عبوات ناسفة محليّة الصنع و22 عملية إلقاء زجاجات حارقة صوب آليات ومواقع العدو العسكرية، كما شهدت مناطق الضفة والقدس اندلاع 236 مواجهة وإلقاء حجارة، أدت في مجملها لجرح 3 صهاينة.

وشكلت المواجهات وإلقاء الحجارة نسبة 72% من مجموع أعمال المقاومة، فيما شكلت عمليات الطعن ومحاولات الطعن وإلقاء العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة ما نسبته 8% من مجمل أعمال المقاومة، وتوزعت النسبة المتبقية على المقاومة الشعبية لاعتداءات المغتصبين، والقيام بتظاهرات ومسيرات في الضفة والقدس.

وأورد التقرير أن محافظات القدس ورام الله والخليل كان بها أعلى معدل في عدد المواجهات وأعمال المقاومة بواقع (53،56،109) مواجهة لكل منها تواليًا، أي بنسبة قاربت 66% من مجموع محافظات الضفة.

وشملت الانتهاكات ضد الفلسطينيين إعدام شابين وإصابة 173 فلسطينيًا، واعتقال أكثر من 400 فلسطيني منهم رجال ونساء وأطفال، بالإضافة إلى اعتداءات المغتصبين وعمليات مداهمة واقتحام مناطق ومنازل ومنع سفر ومصادرة العديد من الممتلكات وتدنيس مقدسات.

وكانت الضفة والقدس خلال حزيران على موعد مع استشهاد فلسطينيين قضيا برصاص الاحتلال وهما: المسنّ موسى أبو ميالة (60 عاماً) سكان مخيم شعفاط بمدينة القدس، إذ ارتقى متأثرًا بإصابته في القفص الصدري جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب أمام منزله.

كما استشهد أيضا الأسير المحرر الشاب محمد سمير عبيد (20 عاما) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية العيساوية في القدس.

وبرزت خلال الشهر الماضي الاقتحامات الواسعة للأقصى، بالإضافة لهدم عدد كبير من منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم كما تضاعف النشاط العدواني على حساب أراضي الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وكان لمدينة القدس النصيب الأكبر من الانتهاكات خلال الشهر الماضي إذ شنت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعية طالت العشرات من المقدسيين، فضلاً عن انتهاكات أخرى ممنهجة بهدف إجبار أهالي القدس على ترك مدينتهم لمصلحة تهويدها.

وشهدت مناطق الضفة والقدس (413) عملية اقتحام لمدنها المختلفة تخللها مداهمة (180) منزلاً، كما أقامت قوات الاحتلال (303) حواجز ثابتة ومؤقتة وأغلقت طريقا واحدا في بيت لحم ما أدى إلى صعوبة في حركة تنقل المواطنين بين مدن الضفة.

ووفقًا لإحصائية الدائرة الإعلامية لـ"حماس" فقد تخلَّل حزيران المنصرم هدم الاحتلال لـ(25) منزلاً في حين أشار التّقرير إلى أن سلطات الاحتلال منعت (228) مواطنًا من السفر عبر المعابر تحت مبررات واهية.

وتخلل الشهر المنصرم تدمير الاحتلال (43) منشأة، شملت محالاً تجاريّة ومنشآت زراعية وبركسات، بعضها هدمها أصحابها بأيديهم تجنّبًا لدفع غرامات عالية لسلطات الاحتلال كما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (17) تنوعت بين مصادرة مبالغ مالية ومعدات ومركبات.

وبلغت اعتداءات المحتلين خلال الشهر الماضي (48) اعتداء، ونفذ جنود الاحتلال (94) عملية إطلاق نار.

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