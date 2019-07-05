05/07/2019

اختتام مفوضية البقاع مخيمها التدريبي .. حمادة: الموازنة لم تخضع لتخطيط كاف





اختتمت مفوضية البقاع في كشافة الإمام المهدي (عج) مخيمها التدريبي برعاية وحضور النائب الدكتور ايهاب حماده وذلك في مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية الكشفية رياق، وسط حضور قيادة مفوضية البقاع ومدير المدينة الكشفية والقادة المتدربين المشاركين في الدورات الكشفية على مدى ثمانية أيام.

افتتح الحفل بالقرآن الكريم والأناشيد الرسمية فكلمة أمين التدريب القائد أحمد البزال، ثم كلمة حمادة حيث أكد على دور القادة في بناء الشخصية والقلب في عملية بناء الانسان الرسالي والأنموذج.

وفي الشق السياسي، أكد أن الموازنة لم تخضع لتخطيط كاف وهي لا تمتلك رؤية اقتصادية واضحة.

وشدد حمادة على أن الحرمان في بعلبك الهرمل لا يزال يرهقنا وتغييب الإنماء ما زال موجوداً وسد العاصي والجامعة اللبنانية خير مثال وكذلك مجلس إنماء بعلبك الهرمل، وسأل "أين أصبح اقتراح القانون في هذا المجال؟".

وتطرّق لموضوع العفو ومساعدة مزارعي القمح، مناشداً الرؤساء الثلاثة أن تكون بعلبك الهرمل على خريطة الإنماء، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المتدربين.‎

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