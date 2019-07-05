05/07/2019

إصابة العشرات جراء قمع الاحتلال لجمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة"

العهد- غزة



تستمر فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة للجمعة الـ65 توالياً خرج الفلسطينيين اليوم للمشاركة في جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة".



وكما جرت العادة استمر العدوان في استخدام العنف من الرصاص المطاطي إلى قنابل الغاز، وقد أعلنت وزارة الصحة إصابة 40 فلسطينيًا خلال مسيرات اليوم على حدود القطاع منهم 22 بالرصاص الحي.



الجهاد الإسلامي مشاركاً



في السياق قال القيادي في الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر حبيب "نحمل امانة ثقيلة وهي أمانة الدفاع عن فلسطين"، مؤكدا ضرورة الوحدة لتكوين رؤية وطنية تجمع الفلسطينيين لمواجهة العدو.



وخلال مشاركته في فعاليات المسيرة أضاف "يجب أن نحدد موقفاً واضحاً تجاه العدو المركزي ونتفق على تعريفه، ويجب علينا كفلسطينيين أن نتوحد حتى نجمع الأمة نحو القضية المركزية".



الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار



بدورها، أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة على ضرورة استمرار المسيرات بكافة أدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها، وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو الهيئة الوطنية محمود خلف إن تحقيق الوحدة شرط لإسقاط المؤامرة وافشال مؤتمر البحرين ومنع تنفيذ مشروع السلام الاقتصادي بثوبه الامريكي الجديد، داعياً إلى المشاركة في فعاليات الجمعة الـ66 القادمة تحت شعار "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".‎



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