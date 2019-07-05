05/07/2019

اتهام الإمارات باستهداف مركز تاجوراء في ليبيا

اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإمارات بالمسؤولية عن حادث استهداف مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين شرقي طرابلس، والذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصاً.

وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ذكر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن القنبلة التي استهدفت المركز "لم تكن عادية"، وأن الغارة نفذتها مقاتلة إماراتية من طراز "إف-16"، موضحاً أن حكومة الوفاق خلصت إلى هذا الاستنتاج استناداً إلى تحليل هدير محركات المقاتلة المهاجمة وحجم الدمار الذي لحق بالمركز جراء القصف.

كما رجح باشاغا أن تكون مصر متورطة أيضاً في الحادث، قائلاً إن المقاتلة ربما استخدمت قاعدة مصرية عند سواحل المتوس، إذ لم يتم تزويدها بالوقود في الجو، وذلك استناداً إلى تجربة "الغارات الإماراتية السابقة على ليبيا".

وسبق أن أكدت الهيئة الأممية المعنية بمراقبة تطبيق حظر التسليح المفروض على ليبيا أن القاهرة وأبوظبي قدمتا دعماً عسكرياً لقوات حفتر في السنوات الأخيرة. وحسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة، فقد شنت قوات حفتر غارتين على المركز استهدفت أولاهما مرآبا غير مأهول والثانية ضربت مهجعاً لما يقارب 120 لاجئا ومهاجرا.‎



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