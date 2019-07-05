العالم

موسكو تحذر الناتو من نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى  

05/07/2019

موسكو تحذر الناتو من نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى  

أعلن نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، اليوم الجمعة، أن روسيا سترد بالمثل حال نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول الناتو في أوروبا.

وقال جباروف تعليقاً على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بعد جلسة مجلس روسيا-الناتو التي عقدت اليوم، التي قال فيها إن الحلف سيرد بتدابير "دفاعية" متفق عليها في حالة إنهاء معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وطويلة المدى: "إذا ظهر سلاح من هذا النوع على أراضي الدول التابعة لحلف الناتو، فسوف نرد على الفور".

وقال ستولتنبرغ "ناقشنا اتخاذ إجراءات مختلفة إذا لم تلتزم موسكو بالمعاهدة، بعضها سيكون تطبيقه سريعا وآخر سيأخذ وقتا لتطبيقه"، مشيراً إلى أن تركيز حلف الناتو منصب على "إنقاذ المعاهدة حتى الثاني من الشهر المقبل، وأنه يدعو روسيا للالتزام بها".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في شباط/فبراير الماضي تعليق موسكو مشاركتها في هذه المعاهدة، وكلف الجانب الروسي بعدم تقديم أي مبادرات حول إجراء مفاوضات بهذا الشأن مع واشنطن، مشيرا إلى أنه على الجانب الأمريكي أن يبادر لاتخاذ قرار بإجراء حوار متساو في هذا الموضوع.‎
 

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