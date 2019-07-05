لبنان

 الشيخ دعموش: من غير المقبول تعريض السلم الأهلي للاهتزاز

05/07/2019

 الشيخ دعموش: من غير المقبول تعريض السلم الأهلي للاهتزاز

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أنه من غير المقبول تعريض السلم الأهلي للاهتزاز وضرب الاستقرار وتشويه صورة لبنان وإلحاق أضرار اقتصادية بالبلد، من أجل معالجة أزمات خاصة أو ايصال رسائل معينة أو استدراج دعم ضد خصوم في الداخل، مؤكداً أولوية حزب الله في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي باعتبارهما مدخلاً أساسياً لتفرغ الحكومة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية للناس، ومن موقع هذا الحرص نتحرك لنساهم في معالجة الخلافات بين بعض اللبنانيين.

وأضاف الشيخ علي دعموش خلال خطبة الجمعة في مجمع السيدة زينب (ع) "التعرض للناس بالأذى والاساءة أو بالترهيب والقتل هو أمر مرفوض، كما أن فرض أعراف جديدة في لبنان الذي هو بلد التنوع والتعايش والانفتاح هو أمر ليس فيه مصلحة لأحد من اللبنانيين، ومن غير المفيد تكريس أمور تسيء إلى صورة العيش المشترك والتلاقي بين اللبنانيين"، متسائلاً "هل بات المطلوب من كل من يريد ان يزور منطقة ما في لبنان أن يأخذ إذنا من زعمائها وقياداتها؟".

كما اعتبر أن الحفاظ على صورة لبنان والعيش المشترك فيه والاستقرار الداخلي هو مسؤولية الجميع، ليأمن الناس على حياتهم ومستقبلهم، فيكفي اللبنانيون ما يعانونه من أزمات اقتصادية ومعيشية وحياتية وليسوا بجاجة إلى المزيد من الأزمات.

وفي الختام دعا الشيخ دعموش الحكومة لتكون أكثر فاعلية في معالجة القضايا التي يعاني منها البلد.
 

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