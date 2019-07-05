لبنان

الرئيس بري يُبدي دعمه لعمل لجنة المال

05/07/2019

الرئيس بري يُبدي دعمه لعمل لجنة المال

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنواب: ياسين جابر، علي عمار، حسن فضل الله، آلان عون، علي فياض ونقولا نحاس.

وبعد اللقاء، قال كنعان: "تشرفنا أنا وعدد من النواب المتابعين والمواكبين لاعمال الموازنة بلقاء رئيس مجلس النواب لوضعه بأجواء النقاشات الحاصلة واختتام اللجنة لاجتماعاتها قريبًا بعد انهاء مواد القانون والاعتمادات لكافة الوزارات والصناديق والهيئات والتحضيرات لبت المواد العالقة والاعتمادات المعلقة بعد الرقابة البرلمانية المتشددة التي أجرتها لجنة المال بشكل واضح لكل الناس".

وأضاف كنعان: "الرئيس برّي أبدى دعمه المطلق لعمل لجنة المال ووعدناه بأن يكون هناك في الايام المقبلة اختتام للعمل بجلسة واحدة وسأبدأ باعداد تقرير
الموازنة وتوصياتها لرفعها لدولة رئيس مجلس النواب".

وكان الرئيس بري قد استقبل أيضًا الوزير السابق ورئيس المجلس الماروني العام وديع الخازن.

وبحسب الخازن، أعرب الرئيس بري عن إطمئنانه الى إحتكام أطراف الخلاف في موضوع حادثة الجبل الى الحكمة والتعقّل بعد موجة الغضب الشعبية التي عصفت بالأوضاع النائمة على نار تحت الرماد.

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