منوعات

انتحار فتى مصري والسبب صادم!

05/07/2019

انتحار فتى مصري والسبب صادم!

انتحر طفل مصري بشنق نفسه على شجرة إثر تعرضه للتنمر من أصدقائه ومعارفه، وفق إعلام محلي.

وذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن النيابة العامة أمرت بدفن جثة طفل شنق نفسه على شجرة بأرض زراعية في منطقة العياط جنوب القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل المتوفي "إسلام. م" ( 13 عاما) كان "يعاني أزمة نفسية من مدة، سببها معاناته من اللعثمة في الكلام، ما جعله عرضة للتنمر من أصدقائه ومعارفه".

وأضافت التحقيقات أن "المتوفي انعزل عمن حوله حتى لا يتعرض للتنمر والسخرية من طريقة كلامه، إلا أن شقيقه سخر منه مؤخرًا، ما دفعه للخروج من المنزل والتوجه لأرض زراعية مجاورة، وشنق نفسه بشجرة موجودة بها".

ووفق المصدر نفسه، أكدت أسرته في التحقيقات أنها "حاولت علاج الفتى، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، إلى أن فوجئت باختفائه يوم الواقعة وبالبحث عنه وجدوه معلقا في شجرة وقد فارق الحياة".

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