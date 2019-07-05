05/07/2019

الرئيس بري: العهد هو العهد والصوت والصدى لموسى الصدر

بمناسبة يوم "شهيد أمل" نشرت الصفحة الرسمية الخاصة برئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل على حسابه على "فيسبوك" رسالته بالمناسبة وجاء فيها:

"للذين رسموا خارطة الوطن بنجيع دمهم الذي لم ولن يجف، للكوكبة اﻻولى التي خطت الوصية الخالدة في عين البنية، "بأن كونوا مؤمنيين حسينيين" الى اخر الشهداء، الى الذين ينتظرون وما بدلوا تبديل، العهد هو العهد والصوت والصدى لموسى الصدر نحفظه عن ظهر قلب ونعمل في سبيل حمايته بأغلى من نملك، سلام لبنان الداخلي افضل وجوه الحرب مع "اسرائيل".

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