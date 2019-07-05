العالم

الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود

05/07/2019

الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية زيادة أسعار الوقود والمحروقات للمرة الخامسة منذ تموز/يوليو 2014، بدءًا من صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم أن سعر بنزين 95 سيصل لمستوى 9 جنيهات لليتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات لليتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 جنيه لليتر.

وذكرت الوزارة أن سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلية بلغ 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها لقيمة 130 جنيها، في قرار يعد أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاغاز للاستهلاك المنزلي، بعد أن كانت بـ50 جنيها فقط للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

وأفاد الوزارة أن سعر لتر السولار سجل بعد إقرار الزيادة الأخيرة 6.75 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلاً من 3500 جنيه للطن في السابق.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والإسمنت والكهرباء دون تغيير.

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